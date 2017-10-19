Статистика подвела: Росстат признал рост в сфере строительства ошибочным

Специалисты Росстата при расчете показателей строительного сектора российской экономики не учли некоторые важные элементы, которые привели к кардинальному пересмотру оценки. В результате колоссальный рост, фиксировавшийся на протяжении восьми месяцев текущего года, на самом деле оказался падением.

По данным Росстата, озвученным ранее, объем выполненных строительных работ в первом полугодии вырос на 0,2%, по новой оценке показатель сократился на 3,4%. Июль вместо рекордного за девять лет роста на 7,1% после пересмотра также показал спад на 0,6%. Рост в сфере строительства в августе на 6,1% оказался переоцененным в десять раз – 0,6%. Сентябрьский рост в секторе фиксируется на околонулевых показателях.

Еще месяц назад специалисты Росстата видели по итогам девяти месяцев года рост объемов строительства на 0,4%. Тогда как опросы топ-менеджеров строительных компаний говорили об обратном. Теперь же оказалось, что отрасль просела на 2%.

Дело в том, что ранее аналитики оценивали рост в строительной сфере на основе возведения объектов с гарантированным государственным финансированием. Речь идет о проекте Керченского моста, газопроводе»Сила Сибири», инфраструктуре к Чемпионату мира по футболу, оборонных объектах. Однако Росстат не учел субъекты малого и среднего предпринимательства, что в итоге привело к радикальному пересмотру статистики.

По словам экспертов, строительство было главным позитивным вкладчиком в ВВП России в середине года. Таким образом сентябрьский отчет Росстата свидетельствует о хрупкости экономического роста.

Ранее Росстат опубликовал показатели российской промышленности за третий квартал текущего года. Положительная динамика предыдущих шести месяцев также сменилась стагнацией. Темпы роста производства по сравнению с первой половиной года замедлились более чем вдвое – с 3,8% до 1,4%.

Москва, Зоя Осколкова

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