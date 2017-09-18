Жители РФ ощутили приближение банковского кризиса

Каждый четвертый житель России считает, что в ближайшем будущем возможен банковский кризис. При этом, как свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), за свои сбережения в банках опасается только 39% опрошенных.

Согласно результатам исследования, 67% респондентов знает о неблагоприятной экономической конъюнктуре в России и о недавних отзывах лицензии у целого ряда банков.

В связи с этим 29% опрошенных считают, что сейчас существует риск потерять свои сбережения, поместив их в банк, а также уверены, что вскоре в стране возможен банковский кризис. В то же время, как отмечают социологи, в этом вопросе отмечается позитивная динамика, так как в 2013 году такое мнение высказывала ровно половина респондентов (50%).

Часть опрошенных (15%) считает, кризис уже идет. Несмотря на это, подавляющее большинство (60%) не боится потерять свои сбережения и вклады.

Стоит также отметить, что общая доля жителей России, имеющих вклады в банках, в последние годы остается практически неизменной и составляет – 26%.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 18.09.17

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