«Национализация убытков»: чем грозит крах «Бинбанка»

Фактический крах еще одного из крупнейших финансовых учреждений – «Бинбанка», собственники которого добровольно отдали его под контроль Центробанка, является свидетельством кризиса в банковской системе и грозит обернуться кране негативными последствиями для экономики. Об этом пишет в своей статье аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский.

РИА «Новый День» приводит эту публикацию полностью:

Второй банк т.н. «московского кольца» сдался под контроль регулятора. Собственники «Бинбанка» обратились в Банк России с просьбой о санации по схеме, аналогичной той, по которой санируется «Открытие». Диагноз тот же: пирамида девелоперских проектов, профинансированная пенсионными деньгами. Случай не столь изощренный, как с «Открытием», но, можно сказать, хрестоматийный.

В основе ФПГ Гуцериева и Шишханова (основных бенефициаров банка) изначально лежал весьма здоровый и устойчивый к кризису бизнес: небольшие нефтедобывающие компании «Русснефть» и «Нефтис», компания «Русский уголь», а также «Славкалий». Надежный сырьевой бизнес. Сырьевой бизнес в России выживает при любой конъюнктуре благодаря тому, что правительство рассматривает его как фундамент экономики, ибо наше правительство исповедует такую модель развития, согласно которой все денежное обращение у нас в экономике завязано на экспортные доходы, инвестиции бывают, как следствие, только иностранными (хоть бы и собственными, но заведенными в экономику через офшоры), а весь внутренний спрос является функцией внешнего.

При такой модели правительство всегда будет поддерживать налоговый режим таким, чтобы сырьевой бизнес оставался высокорентабельным, а валютный курс таким, чтобы экспортная выручка давала достаточную для бюджета налоговую базу. В общем, специфика России такова, что сырьевой бизнес у нас парадоксально играет роль защитного актива для внутреннего рынка, хотя во всем развитом мире он считается «хай-бэта» индустрией, развивающейся по принципу boom-bust, циклами, обусловленными взлетом и падением стоимости сырья, связанными с циклами кредитной экспансии и изменения стоимости денег.

Банк такой ФПГ сам по себе являлся бы защитным активом, если бы не неуемные амбиции его владельцев, которым, похоже, было мало просто сидеть на сырьевой ренте. В отличие от «Открытия», неспроста, и не без благословления высоких покровителей из госкорпоративного сектора, ставшего обожравшейся токсичными активами, до полного несварения акулой российской банковской системы. В случае с «Бинбанком» мы, скорее, имеем дело просто с «понтами», дешевыми по сути, но которые дорого обойдутся российской экономике и, в конечном итоге, всем нам.

Итак, чем же отметилась ФПГ Гуцериева-Шишханова за последние годы, что довела свой банк до банкротства? Посмотрим на список активов:

– Ведущие компании розничной торговли, причем все, как под копирку, завязанные на торговлю импортом: «Техносила», «Эльдорадо», «М. Видео». Отличная инвестиция в пору укрепления рубля и роста реальных доходов населения, но весьма рискованная в нынешнее время.

– Гостиничный бизнес: одних только пятизвездочных отелей девять штук – в Москве, Минске, Астане. Инвестиции сделаны не только в Россию, серьёзно пострадавшую от падения сырьевого рынка, проблемы которой были несколько усугублены также санкциями Запада, но и в тесно связанные с Россией страны, экономики которых страдают, когда страдает российская, причем падают, как правило, сильнее. Инвестиции в гостиничный бизнес в своей основе являются инвестициями в элитную недвижимость, а что происходит у нас в стране с рынком элитной недвижимости в поседение годы можно оценить, посмотрев, хотя бы, стоимость квадратного метра частного жилья этого сегмента рынка в долларах. Без слез не взглянешь.

– Застройщики: «Моспромстрой», «Интеко» и ряд других. Ориентированные, преимущественно, на московский регион. Компании-покойники в сложившиеся условиях затоваривания предложением московского рынка недвижимости.

Создается такое впечатление, что люди, скупившие все это за последние годы, как будто специально искали активы, которые хорошо работали бы, как ставка на укрепление рубля и восстановление внутреннего спроса.

Любой, кто понимает специфику российской экономики, связь валютного курса с платежным балансом, и зависимость инфляции и внутреннего спроса от валютного курса, понимает, что такое разнообразие – не диверсификация. Такой портфель активов, по сути, есть высокорискованная ставка на рост все того же сырьевого рынка, мультипликативным эффектом от роста которого является рост сферы услуг.

Мало того, что были сделаны эти высокорискованные ставки, эти ставки по своей сути были маржинальными. На всех перечисленных бизнесах, поглощенных ФПГ, висели немалые кредиты, ранее взятые на запуск и финансирование деятельности. Застройщики же на свои деньги строят, и торговые сети не на свои деньги торгуют товаром, они привлекают для этого стороннее финансирование. Но и это не все. Сами эти маржинальные ставки были сделаны в долг. Все эти приобретения были сделаны, выражаясь языком биржевого спекулянта, «с плечом». Не на свой капитал, в кредит. Кто же предоставил «плечо»? Как это почти всегда бывает в последнее время в аналогичных случаях, будущие пенсионеры. Правда, они об этом, как всегда, не знали. Финансирование экспансии и тут, как в случае с «Открытием», как и ранее в случае с группой Мотылева, который сбежал из России в неизвестном направлении (вероятно, в Лондон), проводилось на средства поглощенных ФПГ негосударственных пенсионных фондов.

В общем, вся эта деловая активность по своей сути эквивалента покупке с плечом на FORTS опциона на рост курса рубля, причем сам депозит был взят взаймы у вкладчиков банка и пенсионного фонда.

Ей богу, лучше бы они спекулировали фьючерсами Si на FORTS или фьючерсами Brent на NYMEX. Это было бы проще и понятнее. Другое дело, что спекулятивные позиции, конечно, не поставишь на баланс как «надежный актив», под обеспечение которым можно выпустить облигации, которые продать другому такому же партнеру с аналогичными активами в портфеле, под которые тот, в свою очередь, получит через РЕПО денег от Банка России. Примерно так и работала схема «московского кольца» из четырех банков, два банка из которых уже завершили свой жизненный путь в качестве частных кредитных учреждений.

Сейчас основной акционер банка Шишханов пытается оправдаться тем, что надорвался, санируя другие банки. В интервью РБК он заявляет: «Мы просанировали в общей сложности девять банков. Модель санации, которая существовала, была построена для растущего или стабильного рынка. И вот мы попали, собственно, в ножницы падающего рынка. Потому что, когда мы, допустим, простой пример, взяли в санацию Рост Банк, – убыток был зафиксирован 35 миллиардов. Обсчитали экономику исходя из этого. Через 10-12 дней курс вырос в два раза. Сразу все пассивы банка увеличились в цене в два раза… Та модель санации, которая существовала, в сегодняшнем рынке не работает».

Я не помню, чтобы на нашем валютном рынке, несмотря на его высокую волатильность, когда-то была ситуация, чтобы за пару недель курс падал вдвое, но это, в контексте агрессивной политики «Бинбанка» и ФПГ, в которую он входил, и неважно. Если кто-то берет на санацию банк, все пассивы которого в валюте (только так при изменении курса убыток может вырасти пропорционально), имея при этом структуру собственных активов, которая также, по сути, является маржинальной ставкой на все тот же валютный курс, он либо очень азартный спекулянт, либо очень некомпетентный инвестор. Тут и пятнадцатипроцентного движения валютного рынка может оказаться достаточно для того, чтобы спалить весь ликвидный капитал ФПГ.

Теперь они плачут: «мы попали в ножницы падающего рынка», и заявляют о готовности отдать свой банк за один рубль. Ну, это, хотя бы, честно, однако у меня возникает вопрос: честно ли было прятать свои проблемы, участвуя в схематозе «Открытия», в надежде на то, очевидно, что этому «слишком большому, чтобы утонуть» позволят плавать беспрепятственно дальше?

Недавнюю статью про «Открытие» я закончил тем, что нас ждет еще много «Открытий». Судя по скорости, с которой они стали случаться, уже этой осенью нас ждет еще два, и, полагаю, там мы увидим все ту же болезнь.

Общая дыра «московского кольца» почти гарантировано превысит триллион рублей. Едва ли залив проблем такого масштаба регулятором сможет пройти безболезненно для российского валютного и долгового рынка. Даже если нефть вырастет, и даст приток капитала в Россию, такая рана затянется не сразу.

Кроме того, впереди нас, вполне вероятно, ждет ужесточение внешних условий финансирования: ФРС начинает с октября сокращать свой баланс, Казначейство США – активно размещать очередные транши госдолга, ЕЦБ объявит о своих планах сворачивания стимулирующей программы.

На фоне проблем финансово-банковской системы России ужесточение внешних условий, даже если оно не повлияет серьёзно на цену нефти, повлияет на потоки керри-трейд, на которых держится российский долговой рынок. Это весьма вероятно, и стоит иметь в виду всем инвесторам в российские активы.

Некоторые недавние макроэкономические данные могут быть восприняты инвесторами позитивном ключе, и многие инвестбанки в последнее время взяли моду поднимать свои прогнозы по российской валюте в сторону ее укрепления. Я бы не разделял их оптимизма. Нам придется, так и ли иначе, заплатить за банкротства банков, раз уж они проводятся по схеме национализации убытков.

Даже если нефть останется там, где стоит сейчас, рубль не будет укрепляться с текущих уровней в районе 57 за доллар. Вероятнее, мы до конца осени увидим курс снова выше 60, причем ощутимо выше.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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