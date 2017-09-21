«Бинбанк» потерял в сентябре 56 млрд рублей

Банк России оценил финансовую дыру в резервах «Бинбанка» в 250-350 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель председателя ЦБ Василий Поздышев. По его словам, это только предварительная цифра, окончательная будет названа временной администрацией.

Поздыщев также отметил, что отток средств физических и юридических лиц в сентябре составил 56 млрд рублей. В результате доформирования резервов, предписание о котором вынес ЦБ, Бинбанк сократил свой капитал на треть, передает «Интерфакс».

Поздышев сообщил, что основные собственники «Бинбанка» вносили разные предложения по финансовому оздоровлению. Однако в основном все сводилось к льготному кредиту ЦБ на длительный срок, но регулятор на это не пошел.

Как сообщал «Новый День», Банк России займется повышением финансовой устойчивости «Бинбанка» и «Рост банка». Регулятор подтвердил, что выступит основным инвестором и для санации использует денежные средства Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).

В «Бинбанк» и «Рост банк» назначены новые администрации. В их состав вошли сотрудники Банка России и ООО «УК ФКБС». При этом мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится, не применяется и механизм конвертации средств кредиторов в акции (bail-in).

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 21.09.17

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