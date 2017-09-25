Собственников банков заставят ответить личным имуществом при санации

Крах российских банков, которые находились на верхних строчках по активам среди финансовых структур страны, заставил власти задуматься над ужесточением ответственности собственников кредитных учреждений не только при банкротстве, но и при санации. Соответствующий законопроект проработают депутаты Госдумы уже осенью. По мнению парламентариев, спасение крупных банков не должно происходить только за счет государства.

Идею необходимости масштабных законодательных изменений впервые озвучили в Центробанке, пишут «Известия». Критичность ситуации стала очевидная после отзыва лицензии в конце июля 2017 года у банка «Югра», который занимал 30-е место по активам в банковской системе. Фонд страхования вкладов опустел на 170 млрд рублей, чтобы покрыть дыру в капитале банка. 29 августа ЦБ РФ принял решение о санации банка «Открытие», которая будет стоить 1 трлн рублей. 21 сентября регулятор сообщил о «лечении» «Бинбанка», размер помощи которому так и не был озвучен.

В результате Банк России пришел к выводу, что материальная ответственность должна быть распределена и на акционеров прогоревших кредитных учреждений. «Мы полностью поддерживаем идею, она позволит сделать механизм более эффективным. В осеннюю сессию мы займемся разработкой законопроекта, по которому собственники банков будут отвечать своим имуществом как при банкротстве кредитных организаций, так и при финансовом оздоровлении», – заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Новая норма не только снизит нагрузку на государство и инвесторов в случае санации, но и заставит владельцев банков задуматься прежде, чем применить рискованные модели управления.

В настоящее время санацию проходят 27 российских банков. В 2015 году, по данным Агентства по страхованию вкладов, оздоровление финансовых структур обошлось государству в 645 млрд рублей, из которых только 49 млрд были возвращены. С прошлого года АСВ не публикует эту статистику, однако, по мнению экспертов, госвливания в санацию значительно выросли.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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