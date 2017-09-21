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Банк России объявил о начале санации «Бинбанка»

Банк России объявил о начале санации «Бинбанка»

Банк России займется повышением финансовой устойчивости «Бинбанка» и «Рост банка». Регулятор подтвердил, что выступит основным инвестором и для санации использует денежные средства Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).

Как информирует пресс-служба ЦБ, в «Бинбанк» и «Рост банк» назначены новые администрации. В их состав вошли сотрудники Банка России и ООО «УК ФКБС». При этом мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится, не применяется и механизм конвертации средств кредиторов в акции (bail-in).

«Реализация мер по повышению финансовой устойчивости Банков осуществляется в сотрудничестве с действующими собственниками и руководителями Банков, что позволит обеспечить непрерывность их деятельности на рынке банковских услуг и осуществить в последующем все необходимые мероприятия с целью дальнейшего развития деятельности Банков», – говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ подчеркивают, что «Бинбанк», «Рост банк», а также другие входящие в эту группу банки – «Бинбанк диджитал» и «Уралприватбанк» – продолжат работу в обычном режиме, а Банк России будет оказывать им финансовую поддержку.

Напомним, «Бинбанк» создан 6 марта 1991 года и занимает 8 место по объему активов. Его инфраструктура включает 12 филиалов, 1 представительство и более 400 внутренних структурных подразделений.

Ранее стало известно, что владельцы «Бинбанка» попросили ЦБ провести санацию кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора. Собственниками кредитной организации являются Микаил Шишханов, у которого 59,4% акций, а также его дядя Михаил Гуцериев, у которого 39,4% акций.

Москва, Ольга Ветрова

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