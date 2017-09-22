Госдума требует от ЦБ объяснений о причинах банкротства «Югры», «Открытия» и «Бинбанка» Депутаты опасаются, что выделенные на санацию банков 1,35 трлн рублей «сгорят»

Государственная дума РФ всерьез обеспокоена кризисной ситуацией в российской банковской сфере. Депутаты требуют провести межведомственную проверку и выяснить причины потери активов банков «Югра», «Открытие» и «Бинбанка», так как на их «лечение» уже выделена огромная сумма в 1,35 трлн рублей.

Парламентарии обратили внимание, что в настоящий момент существует большая вероятность того, что выделенные средства «сгорят» так же, как первоначальные активы банков, поскольку в настоящий момент не было проведено полномасштабного анализа причин, которые привели фактической финансовой несостоятельности сразу несколько крупнейших частных банков страны.

Депутаты от «Справедливой России» обратили внимание, что банк «Открытие» получил от ЦБ РФ займы на 1 трлн рублей, а «Бинбанку», по предварительной информации обещано 250-350 миллиардов рублей, при этом причины банкротства последнего не были озвучены.

«Ситуация с «Бинбанком» говорит о том, что санировать частный коммерческий банк за счет государственных средств можно просто обратившись в Центробанк России», – подчеркнули в «СР».

«Эсеры» также отметили, что министерство финансов РФ также намеренно предоставить санируемым банковским структурам, «чей неэффективный менеджмент привел к необходимости их спасения» права на доступ к государственным финансовым средствам.

По мнению инициаторов проверки, такая политика «нивелирует усилия» Центробанка, направленные на сдерживание инфляции и «порождает дополнительные риски устойчивости российской банковской системы».

В рамках проверки предлагается установить виновных в потере активов лиц, в том числе должностных лиц Центрального Банка РФ, допустивших сложившуюся ситуацию и вовремя не осуществлявших контроль и надзорные проверки и рассмотреть вопрос о возможном привлечении их к ответственности.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», в конце июля 2017 года ЦБ отозвал лицензию банка «Югра». 29 августа Банк России принял решение о санации банка «Открытие». Накануне ЦБ РФ сообщил о «лечении» «Бинбанка» и подтвердил, что выступит его основным инвестором, а для санации использует денежные средства Фонда консолидации банковского сектора.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 22.09.17

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