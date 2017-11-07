ЦБ РФ: у банка «Югра» было не менее 200 «фантомных» заемщиков

Средства из банка «Югра» выводились с использованием почти двухсот компаний, – заявил сегодня в Екатеринбурге заместитель председателя ЦБ Дмитрий Тулин, сегодня он читает лекцию студентам УрФУ. Об этом со ссылкой на Тулина пишет РБК.

«Банк «Югра» не являлся классическим финансовым посредником, это был банк-пылесос, который с рынка вовлекал деньги вкладчиков и использовал для финансирования каких-то личных деловых проектов собственников. Как конкретно они использовались, мы пока не комментируем, но оформлялись эти сделки в виде кредитов таким образом, что вернуть их невозможно. В основном, беззалоговые ссуды. Если залоги и были, то они не покрывали кредит», – сказал Тулин. Глава банковского надзора мегарегулятора заявил, что «Югра» создала «виртуальную реальность»: фирмы, которые кредитовались в банке, регулярно сдавали отчетность и вели бумажную работу, однако фактической деятельности не осуществляли. Он не уточнил, в каких регионах в основном были «прописаны» заемщики, и где осуществлялась наиболее активная деятельность по безвозвратному кредитованию, отметив, что в современных условиях география не важна, а решения чаще всего принимаются централизованно. «И как только туда вошла временная администрация, было доказано, что сделки притворные, заемщики фантомные, банк из себя представляет финансовую пирамиду.

Банк «Югра» был зарегистрирован в Мегионе (ХМАО) в 1990 году, в 2016 году сменил югорскую «прописку» на московскую. Летом 2017 года Центробанк ввел там временную администрацию, а позже отозвал лицензию. Генпрокуратура РФ потребовала отменить приказы регулятора, но этого не произошло. «Дыра» в капитале банка «Югра» может вырасти до 135 млрд рублей (ранее речь шла о сумме в размере 86 млрд).

Екатеринбург, Максим Бородин

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