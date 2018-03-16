Банк «Югра» обжалует очередное решение суда об отзыве лицензии

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Москвы о признании законным приказа ЦБ РФ об отзыве лицензии у банка «Югра». Экс-председатель правления финансово-кредитной организации Дмитрий Шиляев заявил, что сторона не согласна с решением суда и планирует в ближайшее время направить кассационную жалобу.

Как напоминает «Интерфакс», арбитражный суд Москвы 18 декабря 2017 года отказал банку «Югра» в удовлетворении иска к ЦБ РФ о признании недействительными решений об отзыве лицензии у кредитной организации и о введении временной администрации. Иск был подан от имени Шиляева. Третьими сторонами по делу выступают Агентство по страхованию вкладов (АСВ) и уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Ранее Арбитражный суд Москвы подтвердил законность решений ЦБ о введении в банк временной администрации в лице АСВ и моратория на удовлетворение требований кредиторов, отклонив соответствующий иск «Югры». Девятый арбитражный апелляционный суд 15 января оставил это решение в силе.

В суде находится еще один иск – Банка России о признании «Югры» банкротом. Его рассмотрение отложено на 19 марта.

Банк России с 10 июля 2017 года ввел временную администрацию в лице АСВ в банк «Югра». Лицензию у «Югры» ЦБ отозвал с 28 июля 2017 года.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.03.18

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