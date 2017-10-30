МВД проверяет руководство ЦБ, «Открытия», Бинбанка и «Югры» на причастность к хищению активов

МВД России направило запрос в Центробанк о возможной незаконной деятельности руководителей и сотрудников санируемых банка «Открытие» и Бинбанка, а также лишенного лицензии банка «Югра», связанной с хищением активов этих кредитных организаций. Соответствующее письмо за подписью замглавы МВД Михаила Ваничкина было направлено в Госдуму в начале октября, передает «Интерфакс». Ранее комитет Госдумы по финансовому рынку просил полицейский главк предоставить информацию о причинах, повлекших потерю активов этих трех банков, найти ответственных, в том числе должностных лиц ЦБ РФ, за случившееся и привлечь их к ответственности.

В письме указывается, что в МВД не поступали обращения Банка России о выявленных в деятельности «Открытия», Бинбанка и «Югры» признаках противоправных деяний.

«Вместе с тем в Центральном банке РФ и госкорпорации «Агентство по страхования вкладов» неоднократно запрашивались сведения о расходовании денежных средств, выделенных в 2016 году и истекшем периоде 2017 года на санацию кредитных организаций», – отмечается в письме. Но эта информация не представлена на основании ограничений, предусмотренных законом «О банках и банковской деятельности», сообщает МВД.

Министерство внутренних дел запросило данные о возможной противоправной деятельности должностных лиц ЦБ, связанной с хищением активов «Открытия», Бинбанка и «Югры». Данный вопрос находится на контроле руководства Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД. Регулятор эту информацию не комментирует.

Ранее первый заместитель председателя Центробанка Дмитрий Тулин направил в Госдуму «секретное письмо», в котором объяснил, почему «ФК Открытие» и «Бинбанк» начали санировать, а «Югру» лишили лицензии.

Как сообщал «Новый День», в конце июля 2017 года была отозвала лицензия у банка «Югра», занимавшего 30-е место по активам в банковской системе. 29 августа ЦБ принял решение о санации банка «Открытие», которая будет стоить 1 трлн рублей. 21 сентября регулятор сообщил о «лечении» «Бинбанка». В конце сентября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что после оздоровления кредитных учреждений они, скорее всего, будут проданы через размещение на бирже. В начале октября Тулин сообщал, что регулятор рассматривает вариант объединения «Бинбанка» и «Открытия».

Кризисная ситуация в банковской сфере заинтересовала Госдуму. Депутаты обеспокоены, что в настоящий момент существует большая вероятность того, что выделенные средства на поддержку банков «сгорят» так же, как их первоначальные активы, поскольку не было проведено полномасштабного анализа причин, которые привели фактической финансовой несостоятельности сразу несколько крупнейших частных банков страны. По этому поводу парламентарии инициировали проверку.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.10.17

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