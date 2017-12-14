Вкладчики «Югры» пробились в Кремль. Там «были удивлены позицией ЦБ» (ФОТО)

Инициативная группа вкладчиков банка «Югра» во главе с предпринимателем из Екатеринбурга Николаем Николаевым накануне встретилась с советником президента РФ Эриком Григоряном. Итоги беседы клиенты «Югры» назвали положительными.

Фото предоставлены Николаем Николаевым

Как рассказал РИА «Новый День» Николай Николаев, на встречу допустили 20 человек. Так называемые «вкладчики-превышенцы» принесли в Кремль петицию, под которой подписались 20 тысяч человек. В письме клиенты «Югры» просят рассмотреть все варианты решения проблем банка и процедуру банкротства – в последнюю очередь.

«Я не сторонник администрации банка, я сторонник здравого смысла. На данный момент банк не банкрот, есть план спасения – санирование «Югры» его акционерами, Хотиным. Если банкиры смогут сами себя санировать, они возьмут на себя обязательства по нашим вкладам. А сейчас эти обязательства у ЦБ, он принял так называемый «план 2.0» и вообще на наши вопросы не отвечает. Если будет запущена процедура банкротства, мы получим свои жалкие 10-15 процентов превышения застрахованных сумм в течение 5 лет», – пояснил общую позицию вкладчиков Николаев.

В группе «Превышенцы банка Югра» в соцсети «ВКонтакте» коммерсант оценил итоги встречи позитивно. Он сообщил, что беседа длилась полтора часа, и доводы клиентов банка встретили понимание у советника Владимира Путина: «Долго обсуждали второй план спасения банка, в результате чего Григорян принял решение запросить у ЦБ его мнение относительно данного факта… В целом просил несколько раз донести вопрос именно до президента, акцентировав внимание на нестандартности ситуации. Особенно, кстати, его удивило, что ЦБ не согласился с протестами Генпрокуратуры. Вначале он мне даже не поверил, но поскольку в альбоме был и этот документ, я его с ним ознакомил».

О подвижках в решении вопроса вкладчики решили узнать лично у советника, записавшись к нему на прием в конце месяца. Несмотря на диалог с представителями Кремля, «превышенцы» продолжают проводить протестные акции по всей стране. Сегодня у клиентов «Югры» запланирован пикет в Москве на Красной Пресне.

Москва, Антон Гуськов

Москва. Другие новости 14.12.17

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