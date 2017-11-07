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NewDayNews.ru

Вторник, 7 ноября 2017, 14:19 мск

российское информационное агентство 18+

Финансы

Центробанк допустил новые санации крупных банков

Центробанк допустил новые санации крупных банков

В Центробанке России не исключают санации других крупных банков после спасения «Открытия» и Бинбанка с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора. Об этом заявил первый заместитель председателя ЦБ Дмитрий Тулин.

На вопрос, существуют ли еще крупные кредитные организации, к которым может быть применен новый механизм финансового оздоровления по аналогии с вышеназванными банками, Тулин ответил: «Такой возможности не исключаем». Данный механизм «оздавался как системное решение для будущих проблем, признаки которых могут быть сейчас, а могут обнаружиться позднее», отметил он.

По словам Тулина, в случае с проблемными банками регулятору приходится выбирать «между двумя плохими решениями» – отзывать лицензию или оздоравливать финансовую организацию, поскольку «банковский крах… означает всегда убытки для общества, экономические потери», передает «Интерфакс».

Банкир отметил, что главная цель Центробанка заключается в недопущении «финансовой дестабилизации на макроуровне».

Как сообщал «Новый День», в конце июля 2017 года ЦБ отозвал лицензию у банка «Югра», занимавшего 30-е место по активам в банковской системе. 29 августа ЦБ принял решение о санации банка «Открытие», которая будет стоить 1 трлн рублей. 21 сентября регулятор сообщил о «лечении» «Бинбанка». Регулятор оценил общие затраты на санацию ФК «Открытие» и Бинбанка в 800-820 млрд рублей. В конце сентября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что после оздоровления кредитных учреждений они, скорее всего, будут проданы через размещение на бирже. В начале октября Тулин сообщал, что регулятор рассматривает вариант объединения «Бинбанка» и «Открытия».

Кризисная ситуация в банковской сфере заинтересовала Госдуму. Депутаты обеспокоены, что в настоящий момент существует большая вероятность того, что выделенные средства на поддержку банков пропадут так же, как их первоначальные активы, поскольку не было проведено полномасштабного анализа причин, которые привели к фактической финансовой несостоятельности сразу несколько крупнейших частных банков страны. По этому поводу парламентарии инициировали проверку.

В конце октября стало известно, что МВД направило запрос в Банк России о возможной незаконной деятельности руководителей и сотрудников банков «Югра», «Открытие» и Бинбанка, связанной с хищением активов этих кредитных организаций. Отмечалось, что Министерство внутренних дел запросило данные о возможной противоправной деятельности должностных лиц ЦБ, связанной с хищением активов трех перечисленных кредитных организаций.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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