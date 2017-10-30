«Важны для системы»: ЦБ в «секретном письме» объяснил причины санации «Открытия» и «Бинбанка»

Первый заместитель председателя Центробанка Дмитрий Тулин объяснил почему «ФК Открытие» и «Бинбанк» начали санировать, а «Югру» лишили лицензии. Об этом он написал в «секретном письме», направленном в Государственную думу.

По словам Тулина, «Югра» не являлась системно значимым банком – активы этого финансового учреждения составляли 355 млрд рублей – 0,4% активов банковского сектора, пишет «Коммерсантъ». Кроме этого, «Югра» не имел межбанковских кредитов, не держал средств бюджета и НПФ и практически не привлекал средства компаний, не связанных с конечным бенефициаром.

К 8 сентября 87% кредитов было просрочено: у 125 из 140 заемщиков-юрлиц возникла просроченная задолженность, совокупно на 232 млрд рублей.

Как отметил Тулин, ЦБ не смог повысить качество активов банка и исчерпал свои надзорные возможности. Когда решение ЦБ в «Югре» была введена временная администрация, акционеры банка предложили, чтобы Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выдало на спасение банка заем на 10 лет. Такое предложение Банк России посчитал нереалистическим и не соответствующим закону и отозвал у «Югры» лицензию.

В то же время, Тулин подчеркнул, что «Открытие» – системно значимый банк – его активы насчитывают 2,6 трлн рублей (3,2% банковского сектора). Однако из-за того, что банк не смог держать средства госкорпораций и бюджета в июле-августе отток средств из него превысил 630 млрд рублей.

Учитывая размер и влияние на других участников финансового и нефинансового рынков, ЦБ поставил своим приоритетом поддержание ликвидности и устойчивости «Открытия».

«Бинбанк», уступая «Открытию» по величине финансовых активов – 1,1 трлн рублей (1,3% активов системы), также являлся «системно значимым», говорится в письме Тулина. Он пояснил, что после того, как в июне 2016 было выявлено недоформирование резервов на 32,4 млрд рублей, ЦБ совместно с собственниками и руководством банка разрабатывали возможные пути решения проблемы, но изменить бизнес-модель банка так и не удалось.

АСВ не мог оказать «Бинбанку» поддержку и к сентябрю «Бинбанк» испытывал острый дефицит ликвидности, потеряв за месяц 56 млрд рублей. В результате ЦБ принял решение санировать банк.

Как ранее сообщал «Новый День», в отечественной банковской системе сложилась кризисная ситуация. Особенно ярко это стало проявляться в конце июля 2017 года после отзыва лицензии у крупного банка «Югра», который занимал 30-е место по активам в банковской системе. Фонд страхования вкладов опустел на 170 млрд рублей, чтобы покрыть дыру в капитале банка. 29 августа ЦБ РФ принял решение о санации банка «Открытие», которая будет стоить 1 трлн рублей. 21 сентября регулятор сообщил о «лечении» «Бинбанка».

В конце сентября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что после оздоровления кредитных учреждений они, скорее всего, будут проданы через размещение на бирже. В начале октября Тулин сообщал, что ЦБ рассматривает вариант объединения «Бинбанка» и «Открытия».

Ситуация в банковской сфере заинтересовала Госдуму. Депутаты обеспокоены, что в настоящий момент существует большая вероятность того, что выделенные средства на поддержку банков «сгорят» так же, как их первоначальные активы, поскольку не было проведено полномасштабного анализа причин, которые привели фактической финансовой несостоятельности сразу несколько крупнейших частных банков страны. По этому поводу инициирована проверка.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 30.10.17

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