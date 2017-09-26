Банковский кризис в России: дешевле обанкротить

Российские власти могли сэкономить 500 млрд рублей, если бы отказались от санации проблемных банков в пользу их банкротства. К такому выводу пришли эксперты международного рейтингового агентства Fitch. По их оценке, ситуация свидетельствует о застойных проблемах, а вливаемые в сектор госсредства слишком огромны.

«Потери для государства как минимум на 0,5 трлн руб. превышают те, что были бы в случае банкротства этих банков», – указывает Fitch в презентации, которую цитирует портал Банки.ru.

По оценке экспертов, с 2013 года по 1 сентября 2017 года на чистку банковского сектора, без учета поддержки действующих банков, было потрачено более 2,7 трлн рублей. За это время было санировано 35 банков, еще 346 лишились лицензий. Fitch подчеркивает, что чистка сектора еще не завершена и в системе, наверняка, еще немало проблемных банков, в том числе и среди топ-30.

Согласно выводам аналитиков Fitch, государство предоставило непропорционально много поддержки госбанкам, большинство из которых тем не менее остаются источником риска: с 2013 года по 1 сентября 2017 года госбанки получили 260 млрд рублей из бюджета, 854 млрд рублей от других госструктур (в основном от ФНБ) и 855 млрд рублей от АСВ (по программе ОФЗ).

«Госбанки получили огромный объем поддержки, сопоставимый с тратами на санацию. Что это такое, как не скрытая форма санации», – констатировал старший директор рейтингового агентства Fitch Ratings Александр Данилов.

По подсчетам агентства, средний размер дыры санируемых банков составляет около 6-7 основных капиталов, что свидетельствует о застойных проблемах, которые не были заблаговременно отражены при проверках ЦБ.

Основными причинами проблем стали старые незалеченные болячки, агрессивный рост за счет поглощений и санаций и кредитование связанных сторон, говорится в презентации. При этом, напоминает Fitch, из 30 последних санаций 10 закончились тем, что сами санаторы затем обанкротились или были санированы: в том числе «ФК Открытие, «Пробизнесбанк», «Татфондбанк» и «Бинбанк».

Как сообщал «Новый День», кризисная ситуация в отечественной банковской сфере стала ярко проявляться после отзыва лицензии в конце июля 2017 года у крупного банка «Югра», который занимал 30-е место по активам в банковской системе. Фонд страхования вкладов опустел на 170 млрд рублей, чтобы покрыть дыру в капитале банка. 29 августа ЦБ РФ принял решение о санации банка «Открытие», которая будет стоить 1 трлн рублей. 21 сентября регулятор сообщил о «лечении» «Бинбанка», размер помощи которому так и не был озвучен.

В настоящее время санацию проходят 27 российских банков. В 2015 году, по данным Агентства по страхованию вкладов, оздоровление финансовых структур обошлось государству в 645 млрд рублей, из которых только 49 млрд были возвращены. Примечательно, что с прошлого года АСВ не публикует эту статистику, однако, по мнению экспертов, госвливания в санацию значительно выросли.

Ситуация в банковской сфере уже заинтересовала Госдуму. Депутаты обеспокоены, что в настоящий момент существует большая вероятность того, что выделенные средства на поддержку банков «сгорят» так же, как первоначальные активы банков, поскольку в настоящий момент не было проведено полномасштабного анализа причин, которые привели фактической финансовой несостоятельности сразу несколько крупнейших частных банков страны. По этому поводу инициирована проверка.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 26.09.17

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