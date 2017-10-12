В ЦБ допустили новые санации банков и назвали сумму для спасения «Открытия» и Бинбанка

Зампред Центробанка России Василий Поздышев не исключил новых санаций на российском банковском рынке, отметив, что «ни один банк не застрахован от серьезного оттока». Однако, заверил он, угроз для финансовой системы они не представляют. Несмотря на то, что в отдельных банках проблемы могут быть, и, возможно, будут, риски для всей банковской системы отсутствуют, заявил Поздышев в эфире телеканала «Россия 24». По оценкам зампреда ЦБ, в среднем, на 9-10 отозванных лицензий приходится одна санация.

Представитель регулятора также сообщил, в какую сумму обойдется оздоровление ФК «Открытие» и Бинбанка. По его словам, общие расходы могут составить 800-820 млрд рублей, из них около 450 млрд рублей понадобится на поддержку первой банковской группы, около 350-370 млрд рублей – на оздоровление второй.

Напомним, Бинбанк санируется с 21 сентября, о передаче ФК «Открытие» в Фонд консолидации банковского сектора стало известно 29 августа. ЦБ вошел в капитал «Открытия» в качестве главного инвестора.

Кроме того, зампред Банка России заявил, что с учетом убытков по санируемым банкам прибыль банковской системы страны по итогам текущего года может составить 1 трлн рублей. «Кроме тех банков, где мы приняли решение признавать убытки, прибыль будет генериться точно так же, как она генерилась раньше», – пояснил Поздышев, добавив, что можно рассчитывать на прибыль, близкую к триллиону или, может быть, больше триллиона рублей, передает «Прайм».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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