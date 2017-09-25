Социологи выяснили, какая зарплата осчастливит россиян

Более половины россиян (63%) не имеют финансовых накоплений. Такие данные содержатся в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Исследование показало, что накопления есть только у 36% респондентов. При этом 74% из них хранят деньги в банке, а 22% – при себе.

Как пишет газета «Известия», сбережениями россияне называют сумму от 398 тысяч рублей, что на 64% больше, чем в 2013 году (243 тысячи рублей). По мнению 46% россиян, лучшим способом вложения денег является покупка недвижимости. Еще 14% готовы вложиться в золото и драгоценности, 7% – купить акции предприятий, 5% инвестировали бы в пенсионные фонды.

Кроме того, по данным ВЦИОМа, ежемесячный доход в 105 тысяч рублей большинство опрошенных назвали оптимальным для безбедной жизни. Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 29 и 30 августа 2017 года. Участие в нем приняли 1,2 тыс. россиян. Социологи общались с респондентами по телефону.

Ранее специалисты ВЦИОМа выяснили, что каждый четвертый житель России считает, что в ближайшем будущем возможен банковский кризис. При этом, за свои сбережения в банках опасается только 39% опрошенных. Как писал «Новый День», согласно результатам исследования, 67% респондентов знает о неблагоприятной экономической конъюнктуре в России и о недавних отзывах лицензии у целого ряда банков.

В связи с этим 29% опрошенных считают, что сейчас существует риск потерять свои сбережения, поместив их в банк, а также уверены, что вскоре в стране возможен банковский кризис. В то же время, как отмечают социологи, в этом вопросе наблюдается позитивная динамика, так как в 2013 году такое мнение высказывала ровно половина респондентов (50%).

Часть опрошенных (15%) считает, кризис уже идет. Несмотря на это, подавляющее большинство (60%) не боится потерять свои сбережения и вклады. Стоит также отметить, что общая доля жителей России, имеющих вклады в банках, в последние годы остается практически неизменной и составляет – 26%.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.09.17

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