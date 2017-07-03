В России прибавится число бедных. Государству придется раскошелиться на оплату ЖКУ

В России с 1 июля 2017 года подорожали услуги в сфере ЖКХ. Во всех регионах по-разному. Например, в Свердловской области холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, тепло- и энергоснабжение стали дороже примерно на 5,7%, также выросли ставки и на содержание жилья, о чем уже писало наше агентство. Рост цен в Минстрое РФ объясняют инфляцией, а еще тем, что страна нуждается в модернизации инфраструктуры – деньги на ремонт изношенных труб и сетей закладывают в тарифы для населения.

Затрат у россиян стало больше – даже исходя из того, что МРОТ повысили только на 5%. Поэтому можно предположить, что число граждан, которые не смогут без помощи государства оплачивать ЖКУ, тоже вырастет. Согласно действующему законодательству, если ежемесячный доход человека не превышает прожиточного минимума, а доля расходов на коммуналку больше 12%, то он имеет право на субсидию на оплату услуг ЖКХ. То же касается и людей, кто зарабатывает больше прожиточного минимума, но доля расходов на ЖКУ при этом составляет 22% и выше. Кстати, в прошлом году из бюджетов всех уровней было потрачено почти 69 миллиардов рублей на матпомощь тем, для кого оплата услуг ЖКХ стала неподъемной. Не исключено, что по итогам 2017 года эта цифра вырастет.

Как узнать, можно ли получить субсидию на оплату ЖКУ? Расчеты достаточно простые. Главные параметры, которые необходимо знать – это размер прожиточного минимума в регионе, размер вашей заработной платы (дохода) и размер областного стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг. Предположим, в семье проживают два человека. Оба зарегистрированы в квартире, собственниками которой они и являются, а дом, в котором они живут, попал в программу капремонта, и владельцы жилья обязаны делать взносы в фонд. При этом, например, один из них получает 8 тысяч рублей, а другой – 10 тысяч рублей. Стандарт стоимости ЖКУ будет, в таком случае, равен 2671 рубль на человека в отопительный период. А прожиточный минимум в регионе – 10 230 рублей. Значит, размер субсидии будет высчитываться по следующей формуле: 2671(стандарт)х2 (человека) – 10230 (прожиточный минимум)х22%. В этой семье размер субсидии составит 3091,4 рубля в отопительный период. Летом размер субсидии будет меньше.

Получить документ не так сложно, но для этого надо выполнить несколько условий. Во-первых, не иметь долгов за ЖКУ, в том числе – перед фондом капремонта. Подтвердить свою дисциплинированность придется либо квитанцией за «коммуналку» с чеками об оплате, либо справкой из УК или ТСЖ. Во-вторых, собрать пакет документов. Помимо указанной справки или квитанции, надо будет предоставить паспорт гражданина РФ, документы, на основании которых человек живет в квартире (свидетельство о регистрации права собственности, договор соцнайма, и т.д.), справку о доходах или их отсутствии, реквизиты банковского счета, куда будут перечислять субсидию, и заявление на предоставление помощи от государства. Субсидии оформляются, как правило, в многофункциональных центрах. Правда, их выдают всего на полгода – по истечении этого срока придется заново подтверждать, что вам нужна помощь, а также отчитываться о предыдущих шести месяцах, в которые придется оплачивать ЖКУ в срок, иначе деньги, предоставленные из казны, придется вернуть.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 03.07.17

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