Субсидии на оплату коммуналки больше не будут приостанавливать из-за долгов за ЖКХ, не подтвержденных судом

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, касающийся субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Как рассказал в своем фейсбуке депутат ГД Дмитрий Ионин, сейчас субсидии начисляются при отсутствии задолженности за «коммуналку» ‒ эти данные чиновники получают у управляющих компаний. «Есть задолженность за жилищно-коммунальные услуги ‒ компенсация части расходов из бюджета приостанавливается. Но мало ли какие долги может нарисовать управляющая компания? Сколько случаев, когда появляются непонятно откуда взятые долги, начисленные якобы еще во времена царя Гороха. Внося изменения в Жилищный кодекс, мы убрали управляющую компанию из этого процесса. Теперь предоставление субсидий можно приостановить только в случае, если задолженность за услуги ЖКХ официально подтверждена решением суда», ‒ написал парламентарий.

По его словам, поправки касаются и порядка запросов информации о задолженности ‒ органы власти, которые принимают решение о выделении субсидии, сами будут требовать эти данные, а не отправлять людей за справками.

Екатеринбург, Москва, Елена Сычева

Екатеринбург, Москва. Другие новости 25.10.18

Екатеринбуржцы снова пойдут обнимать деревья в сквере у Драмы. / Все-таки Кабец. Депутаты Первоуральска выбрали нового мэра. / Для депутатов гордумы провели сеанс ликвидации финансовой безграмотности. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»