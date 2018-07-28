Субсидии на оплату услуг ЖКХ станет получить легче: правительство РФ утвердило новые правила

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление об упрощении правил получения субсидий на оплату коммунальных услуг. Согласно документу, опубликованному на сайте кабинета министров, исключена норма о требовании у граждан справки о составе семьи.

Как отмечается в пояснительной записке, ранее правилами предусматривалось, что для получения субсидий граждане должны представлять справки о составе семьи, документально подтверждать причины изменения состава семьи, а также представлять копии судебных актов о признании лиц, проживающих совместно с заявителем по месту постоянного жительства, членами его семьи – в случае наличия разногласий. «Такой порядок затрудняет реализацию права на получение гражданами субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, создаёт затруднения при принятии уполномоченными органами решения о предоставлении социальной поддержки», – признали в правительстве РФ.

В новых правилах исключаются случаи истребования у граждан справок о составе семьи. «Предусматривается, что граждане при подаче заявления о предоставлении субсидии будут самостоятельно декларировать состав своей семьи», – говорится в пояснительной записке.

В то же время, как уточняется, уполномоченные органы будут вправе проводить выборочные проверки по установлению достоверности представленных гражданином сведений, в том числе направлять соответствующие запросы в организации, осуществляющие управление многоквартирным домом. При выявлении несоответствий информация будет направляться в правоохранительные органы и органы социальной защиты населения в целях привлечения заявителя к ответственности.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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