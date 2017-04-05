Жизнь налаживается? Число бедных в России опять выросло / …даже по официальным данным

Публикации за 05.04.17

В России продолжает увеличиваться число граждан, оказавшихся на грани выживания. По итогам 2016 года количество бедных в стране увеличилось на 300 тысяч человек и достигло 19,8 млн, что составляет 13,5% от общего числа жителей. Об этом свидетельствуют официальные данные Росстата. Впрочем, как отмечают наблюдатели, в реальной жизни все гораздо хуже.

Для сравнения: в 2015 году официальное число бедных в России составляло 19,5 млн человек, в 2014 году – 16,1 млн, в 2013 году – 15,5 млн, в 2012 году – 15,4 млн.

Согласно официальным расчетам, прожиточный минимум в РФ в IV квартале 2016 года оценивался 9,691 тысячи рублей на человека, сократившись в 9,889 тысячи рублей в III квартале. При этом в целом по России среднедушевые денежные доходы населения в IV квартале 2016 года составили 35, 973 тысячи рублей в месяц. Если верить официальной статистике, такой заработок превышает официальный прожиточный минимум на 371,2%.

Согласно постановлению правительства РФ, которое подписан накануне премьер Дмитрий Медведев, для трудоспособного населения размер прожиточного минимума сейчас установлен на уровне 10466 рублей, для пенсионеров – 8000 рублей, для детей – 9434 рублей.

Впрочем, официальной статистике противоречат данные социологических опросов и экономических мониторингов, которые свидетельствуют, что население очень остро переживает экономический кризис, который, судя по заявлениям главы минэкономразвития РФ Максима Орешкина, закончился. Очень похоже, кабинет министров, снижая сумму прожиточного минимума, основываясь на официально низкой инфляции, пытается таким образом завуалировать реальный кризис.

Даже по официальным данным Росстата, в феврале 2017 года реальные доходы жителей России возобновили падение. По сравнению с прошлым годом сумма, которая остается в распоряжении россиян после обязательных платежей, сократилась на 4,1%. Если прибавить к этому еще и официальную инфляцию – то потери можно оценивать примерно в 10%, но это лишь официально.

Примечательно, что ранее эксперты исследовательского фонда «Ромир» обращали внимание на политическую составляющую расчетов Росстата относительно инфляции. «Официальный индекс инфляции, предоставляемый Росстатом, является не столько статистическим, сколько экономико-политическим показателем. Официальные показатели инфляции можно считать объективными с некоторыми ограничениями», – отмечалось в недавнем исследовании.

Эти выводы, по оценке наблюдателей, становятся ещё более актуальными по мере приближения президентских выборов, которые запланированы на 2018 год. Судя по всему, разрыв между кризисной реальностью и виртуальным благополучием будет увеличиваться.

Стоит отметить, что в феврале «Левада-центр» опубликовал итоги опроса, согласно которому большинство (78%) жителей РФ заявили, что страна находится в экономическом кризисе, цены – постоянно растут, а доходы, напротив, падают. Также большинство респондентов (76%) сказали, что цены на привычные для их семей товары и услуги значительно выросли. Каждый десятый участник опроса (10%) сообщил, что рост цен составил 50-100%. По оценкам 29% респондентов, цены взлетели на 30-50%. Более трети (37%) отметили повышение цен на 15-30%. О росте до 15% заявил каждый шестой (15%). При этом 41% опрошенных признался, что примерно половина их доходов уходит на продукты питания. Четверть тратит меньше половины, 19% расходуют на питание две трети, а 7% отдают практически все.

Согласно данным январского мониторинга социального самочувствия населения, подготовленного экспертами Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, экономический кризис затронул в той или иной степени 78% населения России. Тогда эксперты обмечали, что негативные ожидания формулируются в отношении перехода на неполную рабочую неделю, понижения зарплаты и ухода в неоплачиваемый отпуск.

В этой ситуации не случайно, что индекс экономической надежды в России за 2016 год сократился на 20 процентных пунктов и опустился до -14%. Как показал опрос холдинга «Ромир», доля экономических пессимистов в РФ (31%) почти вдвое превысила число оптимистов (17%).

Москва, Анастасия Смирнова

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