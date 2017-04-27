Привыкли к кризису или опустошили все кубышки: уральцы не копят и влезают в кредиты

Публикации за 27.04.17

Свердловская область попала в общероссийский тренд – население все меньше пытается сохранять деньги и все чаще залезает в кредиты. Мнения экспертов о причинах такого поведения расходятся: пока одни говорят о том, что люди почувствовали, как отступает кризис, другие заявляют, что кредиты набирают из-за отсутствия денег на покупки.

Национальное бюро кредитных историй накануне обнародовало две статистики в сфере кредитования. Во-первых, по итогам первого квартала этого года серьезно выросло потребкредитование. В целом по России таких кредитов было выдано на 27,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Свердловская область не попала в число регионов-лидеров, где кредитов взяли больше на 60-80 %. На Среднем Урале за первые три месяца этого года банки выдали 96 093 кредитов, этот показатель на 30,3 % выше, чем год назад. В НБКИ такую ситуацию связали в первую очередь с тем, что банки вернулись в докризисному «аппетиту к риску». Но там же отметили, что «хороших» заемщиков становится все меньше, доходы населения так и не восстановились. «Хороших» заемщиков остается все меньше, а ситуация с их реальными доходами далека от идеальной», – прокомментировал гендиректор НБКИ Александр Викулин.

И на этом фоне растет долговая нагрузка на заемщиков, в первую очередь – на тех, чьи доходы отнюдь невелики. Согласно данным НБКИ, за последние шесть месяцев текущая долговая нагрузка российских заемщиков (отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу или PTI – payment to income) выросла на 2,47 процентных пункта. Самый высокий рост показателя зафиксировали в сегменте заемщиков с наименьшими доходами (до 20 тыс. рублей) – на 3,09 процентных пункта.

О тенденции к росту потребкредитования (и кредитования вообще) сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал и управляющий уральским филиалом ВТБ24 Сергей Кульпин. «Население Урала развернулось от накопления к потреблению. Инфляция замедлилась, экономика стала более стабильной, люди это заметили. В январские праздники все больше людей летало за границу, больше покупали подарков на 8 Марта и 23 Февраля, это видно по транзакциям. Люди начали меньше сберегать, идет переход на модель потребления, но она только начала формироваться. Рост кредитных продаж налицо. По итогам первого квартала 2017 года ВТБ24 выдал частным лицам и предпринимателям 37,9 тысяч кредитов на сумму в 17,2 млрд рублей, это на 11 % больше по количеству и на 24 % больше по объему, чем в аналогичном периоде прошлого года», – прокомментировал эксперт.

В структуре кредитования ВТБ24 45 % всего объема приходится на кредиты наличными, и, как отметил Кульпин, большую часть этих денег люди брали на ремонт квартиры или дома (рост на 25 %) и на покупку автомобиля без залога (рост на 20 %). Притом что автокредитование также весьма выросло – на 49 % (в количественном выражении – это 1845 автокредитов за три месяца на весь УрФО). И почти 40 % автокредитов выдавалось на подержанные автомобили. Интерес к кредитным картам вырос на 8 %, ипотеки выдали на 6 % больше, чем годом ранее (отметим, в 2016 году еще действовала программа ипотеки с господдержкой, что положительно сказывалось на количестве сделок).

При этом Кульпин не считает, что рост выдачи потребкредитов у ВТБ24 как-то связан с более рискованным поведением банка или тем, что у населения уже не осталось «кубышек» на свои потребности. «У ВТБ24 есть своя специфика, мы работаем с корпоративными клиентами. У нас сделан акцент на работу с понятными компаниями и их сотрудниками, нам понятен и риск, и те преференции, которые мы можем дать. Для нас в этом плане ничего не поменялось. И просрочка у нас снижена по всем продуктам, не только за счет роста кредитного портфеля, но и за счет непосредственно снижения просрочки. Мы работаем с надежными клиентами», – заметил управляющий уральским филиалом.

Как пояснил корреспонденту NDNews.ru финансовый аналитик Константин Селянин, по большому счету, в своих оценках причин роста потребкредитования правы и Кульпин, и Викулин. «Можно говорить о том, что идет взаимное движение граждан к банкам, а банков к людям. Доходы россиян с конца 2014 года упали почти на четверть, да, действительно, в последние месяцы падение замедлилось, кто-то даже говорит о росте на десятые доли процента, но стоит признать, что реальные доходы продолжают падать. Всем уже ясно, что кризис длительный, мы уже три года в нем, и он будет продолжаться. Понятно, что у населения «кубышки» подрастаяли – это видно даже по депозитам, которые выросли на величину процентной ставки. Но те, кто кладет деньги на депозиты и кто берет потребкредиты, – это, конечно, разные люди. Ситуация тяжелая, люди исчерпали свои запасы и потому берут кредиты. Но и банки за это время оттаяли – если в 2014-м – начале 2015-го они не хотели давать кредиты, то сейчас поняли, что делать это нужно», – отметил аналитик.

По его мнению, кредитные организации на самом деле за последние месяцы стали больше увлекаться потребкредитованием, относиться к выдаче кредитов наличными с меньшей опасностью. Что в итоге может закончиться не самым лучшим образом. «Это беззалоговые кредиты. Важно просчитать риски и не оказаться в ситуации, когда кредиты выданы, но они не возвращаются. Я бы росту потребкредитования радоваться не стал. Во многом это от отчаяния и безденежья – со стороны людей. И из-за поспешности – у банков», – резюмировал Селянин.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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