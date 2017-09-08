«Титановая долина» потратит 14 миллионов на изменение границ и покупку авто (КАРТЫ)

Особая экономическая зона Свердловской области планирует изменить собственные границы – как на участке под Екатеринбургом, где все работы находятся на старте, так и на площадке под Верхней Салдой, где работы идут уже седьмой год. А заодно «Титановая долина» закупает новый автомобиль стоимостью под два миллиона рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ОАО «ОЭЗ Титановая долина» планирует менять свои границы, размещена закупка на выполнение работ по подготовке внесения изменений в документацию по планировке территории первой очереди ОЭЗ и подготовке документации по планировке территории для размещения второй очереди. На эти цели выделяется 12 млн 280 тыс. 427 рублей.

Как указано в документации, необходимо уточнить границы первой очереди «Титановой долины», ориентировочная площадь территории проектирования – 295 га. Подрядчик должен выполнить несколько видов работ, в том числе «переформирование границы земельных участков с учетом фактически выполненных объектов инфраструктуры ОЭЗ, а также утвержденной проектной документацией и исполнительной документацией по выполненным объектам» и «переформирование границы земельных участков для размещения резидентов ОЭЗ с учетом фактически выполненных объектов инфраструктуры ОЭЗ, а также с учетом перспективного размещения резидентов».

В материалах необходимо отразить границы самой площадки, размещение объектов капитального строительства, плотность застройки, перспективы по дальнейшему освоению территории, улично-дорожную сеть. Для второй очереди необходимо продумать планировочную структуру, определить зоны размещения объектов капстроительства и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, провести инженерные изыскания. Подрядчик должен составить эскиз планировки территории.

Что касается автомобиля, то госкомпании Артемия Кызласова потребовался минивэн стоимостью около 1,9 миллиона рублей. «Титановая долина» купит Hyundai H-1 на автоматической коробке передач. Обязательны ABS, EBD, аккумуляторная батарея повышенной емкости, аудиосистема с 6 динамиками, дополнительная печка в салоне, кондиционер с раздельным управлением (кабина/салон) и подогрев руля.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 08.09.17

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