«Пятилетка развития» Куйвашева не попала в бюджет-2018

«Пятилетку развития» губернатора Куйвашева, придуманную в предвыборный период как план развития региона на ближайшие годы, как минимум в первую трехлетку ждет провал. Бюджет на такие амбиции не рассчитан.

Сегодня в заксобрании на первом заседании согласительной комиссии по бюджету на следующий год амминистра экономики Анна Ускова зачитала параметры прогноза социально-экономического развития. Как и для федерального бюджета, для регионального рассчитывались три сценария: консервативный (минимальная динамика развития, ВРП 101,0 в 2018-2020), базовый (инвестиции восстанавливаются, ВРП 102,3) и целевой (ВРП 104,8). Проект бюджета разработан на основе базового сценария. Нас ждет рост объема ввода жилья, зарплат (на 1% ежегодно!), рост экспорта, инвестиций, пообещала замминистра.

Депутат Якимов поинтересовался у Усковой: «Мы успеем выполнить все, что прописано в «Пятилетке развития»? Стать третьими в России и так далее?» Чиновник ответила, что «пятилетка развития заложена в третьем сценарии». То есть в целевом сценарии, самом благополучном, а не в том, для которого реально просчитывали бюджет.

Как уже сообщал «Новый День», на своей инаугурации Евгений Куйвашев пообещал переход к новому экономическому укладу, существенный рост производительности труда, конкурентоспособности уральской продукции, выход на новые рынки сбыта. «В аграрном комплексе мы взяли курс на обеспечение уральцев качественной и доступной по цене продукцией собственного производства, обустройство уральской деревни, рачительный поход к использованию земли, внедрение новых технологий и обновление парка машин. Особый акцент мы делаем на развитии инфраструктуры, качественных дорог, устойчивой современной связи, газификации, наращивания энергетических мощностей, повышения качества ЖКУ. В результате реализации нашей программы перемены к лучшему должны почувствовать все категории уральцев, ведь качество жизни людей понятие масштабное. Это качественное образование, здравоохранение, доступное жилье и детские сады, это современные условия труда и достойная зарплата, это финансовая стабильность и уверенность в завтрашнем дне», – заверил губернатор.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 16.11.17

Коварный радиоведущий нагло обманул героя России. / В Екатеринбурге – массовая эвакуация в связи с «минированиями» – онлайн-трансляция (ФОТО). / «Это гадье боится вашего имени, как святой воды», – уральский экс-спасатель открыл сезон предвыборных обращений «Путин, помоги». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»