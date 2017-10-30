«Пятилетка развития» начинается в условиях кадрового голода

Уже завтра Свердловскую область ожидает важное событие: на заседании правительства будет представлена программа «Пятилетка развития», с которой шел на выборы Евгений Куйвашев. Задачи, поставленные в ней, крайне амбициозны, но есть проблема: высокопрофессиональных управленческих кадров в области не хватает, и кто будет строить «светлое будущее» – непонятно.

Как сообщают источники РИА «Новый День», в отличие от прежних лет в областное правительство никто особенно не рвется. Людям из крупного бизнеса нет никакого резона менять свою независимость на личную ответственность за воплощение проектов, которые многим кажутся утопичными – чего стоит одно обещание вывести Свердловскую область в первую тройку российских лидеров по важнейшим социально-экономическим показателям, в том числе и по качеству жизни. Понимая это, губернатор был вынужден объявить конкурс по отбору кандидатов на посты министров экономики и инвестиций. Пока о своих амбициях публично заявили только несколько активистов «Опоры России». «Это просто никому не надо, – рассказал РИА «Новый День» информированный источник. – Причем нехватка профессионалов ощущается на всех уровнях – и областном, и муниципальном. «Скамейка запасных» фактически пуста. Почему и конкурсы на глав в некоторых муниципалитетах (Богданович, Дегтярск) проводятся по несколько раз. Люди понимают, что на них повесят грехи предшественников, что денег не хватает, а прокуратура только и ждет, чтобы отличиться и примерно кого-то покарать. Возьмите любое ЧП, и увидите, что глубинные причины – в нехватке кадров. Почему в Алапаевском районе вспышка туберкулеза у скота? Потому что нет специалистов-ветеринаров, которые согласились бы ехать туда на нищенскую зарплату. Что касается самого правительства, то на некоторых ключевых постах находятся люди, которые явно им не соответствуют. Возьмите минпром – они не смогли освоить выделенные им деньги на развитие промышленности, потому что, как указано в их же отчете, «регион не попал в федеральную программу». А кто должен был сделать так, чтобы он туда попал? Понятно, что губернатору надо было пристроить куда-то своего товарища Пересторонина, но какой «пятилетки развития» с таким министром можно ожидать? То же самое с министерством инвестиций и развития. «Титановая долина» уже стала притчей во языцех – выделяем деньги, выделяем, а результат? Области нужны министры уровня Ковалевой (министр экономики эпохи Эдуарда Росселя, – прим. ред.), а где их взять?»

Напомним, ранее губернатор обещал полностью сформировать обновленный состав правительства к концу октября, однако пока утвердил в должности только своих заместителей. Большинство министров так и работают в статусе и.о.

Как уже сообщал «Новый День», во время своей инаугурации Евгений Куйвашев пообещал переход к новому экономическому укладу, существенный рост производительности труда, конкурентоспособности уральской продукции, выход на новые рынки сбыта. «В аграрном комплексе мы взяли курс на обеспечение уральцев качественной и доступной по цене продукцией собственного производства, обустройство уральской деревни, рачительный поход к использованию земли, внедрение новых технологий и обновление парка машин. Особый акцент мы делаем на развитии инфраструктуры, качественных дорог, устойчивой современной связи, газификации, наращивания энергетических мощностей, повышения качества ЖКУ. В результате реализации нашей программы перемены к лучшему должны почувствовать все категории уральцев, ведь качество жизни людей понятие масштабное. Это качественное образование, здравоохранение, доступное жилье и детские сады, это современные условия труда и достойная зарплата, это финансовая стабильность и уверенность в завтрашнем дне», – заверил губернатор.

Екатеринбург, Служба информации

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