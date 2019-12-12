80 процентов свердловчан не согласны сотрудничать с областной властью

Большинство жителей Свердловской области не готовы сотрудничать с региональными властями в реализации программы «Пятилетка развития».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на заседании правительства вице-спикер заксобрания Виктор Маслаков. По его словам, жители не вовлечены в реализацию областной программы, и их не устраивают существующие формы взаимодействия с властью: публичные слушания, обсуждения и так далее. Маслаков рассказал, что был проведен соцопрос, готово ли население сотрудничать с областной властью по реализации областной программы, и положительно ответили только 20 процентов. 80 процентов сотрудничать с властью не хотят.

Евгений Куйвашев поблагодарил Маслакова за то, что он взял на себя ответственность рассказать об этой проблеме, и поручил правительству принять меры для исправления ситуации.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 12.12.19

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