Хотим быть третьими, но пока двадцатые: как выглядит реальная инвестпривлекательность Урала

Двадцатое место, которое Свердловская область заняла по итогам 2017 года в рейтинге инвестпривлекательности регионов, это большое достижение, но надо работать лучше, считают областные власти.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на заседании правительства первый вице-губернатор Алексей Орлов. Он напомнил, что программа «Пятилетка развития» ставит целью сделать свердловскую экономику одной из трёх самых сильных в стране.

Орлов указал на некоторые направления, в которых есть «большой простор для развития», а проще говоря, отставание. Например, предприниматели отмечают ухудшение качества инвестиционной инфраструктуры – технопарков, индустриальных парков, бизнес-инкубаторов. По-прежнему регион не числится в числе лучших по эффективности процедуры оценки регулирующего воздействия.

Губернатор Евгений Куйвашев поручил составить дорожную карту по всем проблемным направлениям. «И у каждого пункта этой карты должно быть имя, фамилия и отчество», – подчеркнул он.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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