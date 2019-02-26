В Свердловской области вдвое возросло число коммерсантов, готовых закрыть бизнес (ИНФОГРАФИКА)

За 2018 год в Свердловской области почти в два раза выросло число представителей малого и среднего предпринимательства, которые не исключают, что им скоро придется закрыть свой бизнес.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказала сегодня в заксобрании бизнес-омбудсмен области Елена Артюх. Согласно результатам опроса, проведенного среди коммерсантов, в 2018 году не исключали закрытия своего бизнеса 9,7 % опрошенных, тогда как в 2017 году – 5%. Сохранения своих дел на прежнем уровне ожидают 55% (в 2017 году – 61,5%), улучшения и развития – 35,3 % (в 2017 году – 33,5%).

За 2018 год в аппарат бизнес-омбудсмена поступило около тысячи жалоб от предпринимателей. Чаще всего, в 19,6 % случаев, бизнесмены жаловались на деятельность силовых структур, следственных, судебных органов, прокуратуры. На втором месте – 14,7% – жалобы на государственные и муниципальные закупки. «Предприниматели прямо говорят: у нас складывается впечатление, что госзакупки организованы под конкретных поставщиков», – заявила Артюх. По ее словам, количество таких жалоб по сравнению с 2015 годом возросло в 2,5 раза. На третьем месте – жалобы на государственный контроль и надзор (11,2%), на четвертом – на проблемы с размещением ларьков и киосков (9,8%).

Напомним, по итогам 2017 года Свердловская область заняла только двадцатое место в рейтинге инвестпривлекательности регионов АСИ. При этом программа «Пятилетка развития» ставит целью сделать свердловскую экономику одной из трех самых сильных в стране.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 26.02.19

Референдума по храму не будет: екатеринбургская дума решила, что это дорого и бессмысленно. / Спецрейс из Голландии привез в Кольцово 74 тонны счастья для уральских женщин. / Екатеринбурженка отсудила у предпринимателя почти 300 тысяч рублей за то, что в ЦПКиО ей выстрелили в глаз. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»