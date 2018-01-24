Где ты, пятилетка развития? Задолженность по зарплате в Свердловской области выросла за год почти в 7 раз

Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области на 1 января превысила 20,6 миллионов рублей. По сравнению с январем прошлого года этот показатель вырос в 6,9 раз, сообщил Свердловскстат.

В список должников вошли три организации, не выплатившие деньги 811 работникам. Это предприятие, занимающееся производством тепловой энергии, школа по подготовке водителей и литейный завод. При этом органы статистики не ведут учет просроченной задолженности в организациях, относящихся к малому бизнесу.

Как сообщалось ранее, в течение 2017 года свердловская прокуратура выявила почти 14 тысяч нарушений в сфере трудового законодательства. В суды направлено свыше 10 тысяч исков о взыскании задолженности по заработной плате, возбуждено 24 уголовных дела по ст. 145.1 УК РФ. Основная часть долгов фиксировалась на предприятиях-банкротах.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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