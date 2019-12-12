Опрос Куйвашева в инстаграме о 31 декабря назван новой формой общения с гражданами

Опрос о выходном дне 31 декабря, проведенный губернатором Евгением Куйвашевым на его странице в инстаграме, можно привести как пример нового формата взаимодействия власти с населением.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня во время пресс-подхода после заседания правительства замгубернатора Олег Чемезов. «Вы все видели этот опрос, люди проголосовали почти единогласно – около 97 процентов за. У губернатора появилась потребность посоветоваться с населением, и он посоветовался», – сказал Чемезов.

Между тем «инновационным» шагом губернатора довольны далеко не все. Во-первых, госслужащие выяснили, что им не подарят еще один выходной, а заставят работать в субботу, 28 декабря. Во-вторых, решение губернатора добавит чиновникам еще и бюрократических хлопот. В частности, специалисты не знают, каким днем закрывать контракты. «По телевизору сказать – сказали, было вчера. Но мало ли что там говорят? Официально же не объявили ничего, никто не знает, будет выходной 31 декабря или нет. Дурь какая-то», – эмоционально заключила муниципальная служащая, попросившая не называть ее имени.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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