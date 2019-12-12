Придумка губернатора с выходным 31 декабря привела к бюрократическим проблемам

Госслужащие и муниципальные работники в Екатеринбурге и Свердловской области сбиты с толку из-за придумки губернатора Евгения Куйвашева сделать выходным 31 декабря. Решение было объявлено вчера, а предшествовал ему опрос, который глава региона устроил в инстаграме. Сколько человек приняли в нем участие, решив судьбу остальных, не уточняется. Однако абсолютное большинство высказалось за то, чтобы канун Нового года стал выходным. Но это вызвало недовольство свердловчан.

Во-первых, выяснилось, что губернатор имел в виду не дополнительный выходной – вместо 31 декабря жителям региона придется поработать в субботу, 28 декабря, что не вызвало восторга у многих граждан. У части запланированы корпоративные новогодние вечеринки на 27 декабря, у кого-то уже куплены билеты на 28 декабря, и так далее.

Во-вторых, оказалось, что государственных служащих и муниципальных работников, которым, весьма вероятно, тоже придется работать 28 декабря вместо 31-го, решение губернатора доставит еще и бюрократических хлопот. Как рассказали «Новому Дню» в одном из бюджетных учреждений Екатеринбурга, никакой конкретики нет, и специалисты не знают, например, каким днем закрывать контракты. «По телевизору сказать – сказали, было вчера. Но мало ли что там говорят? Официально же не объявили ничего, никто не знает, будет выходной 31 декабря или нет. Дурь какая-то», – эмоционально заключила муниципальная служащая, попросившая не называть ее имени.

Напомним, идея губернатора пока распространяется только на областных госслужащих, а также, если его примеру последуют свердловские мэры и они примут соответствующие документы, то и на муниципальных бюджетников. Остальные жители Свердловской области будут работать по утвержденному федеральными властями календарю – 28 и 29 декабря – выходные, 30 и 31 – рабочие дни.

Екатеринбург, Елена Сычева

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