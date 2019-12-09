31 декабря будет выходным? Свердловский губернатор запустил опрос жителей в инстаграме

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев объявил в своем Instagram опрос на тему, нужно ли делать 31 декабря выходным днем. Меньше чем за час утвердительный ответ в голосовании набрал 89%. Опрос в соцсети продлится сутки. Не исключено, что по его итогам свердловский губернатор решит выпустить специальный указ, как уже сделали некоторые его коллеги.

Так, вчера руководитель Псковской области Михаил Ведерников провел аналогичный опрос в Instagram и по его итогу объявил 31 декабря нерабочим днем. Такие же решения были приняты в Ставропольском крае и Крыму, а в Кировской области по указу губернатора последний день уходящего года станет выходным только для государственных и муниципальных служащих.

Напомним, в конце ноябре в Госдуму был внесен законопроект о введении выходного дня 31 декабря. Это может быть сделано за счет переноса других выходных декабря на последнее число, при этом общая продолжительность праздничных дней не уменьшится. Авторы инициативы считают, что 31 декабря люди не в полной мере выполняют свои рабочие обязанности. А перенос выходных дней позволит более рационально использовать это время.

Екатеринбург, служба информации «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 09.12.19

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