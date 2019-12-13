Куйвашев обязал подчиненных работать в субботу и посоветовал остальным сделать то же самое

Губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение о переносе выходного дня с субботы, 28 декабря, на вторник, 31 декабря.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в пункте первом документа губернатор переносит выходной день для членов правительства области и госслужащих, которых он назначил сам – вице-губернаторов, министров.

Во втором – рекомендует сделать то же самое в отношении своих подчиненных руководителям министерств, администраций муниципалитетов, ГУПов и МУПов, муниципальных и государственных учреждений.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга «Новому Дню» сообщили, что о подобном распоряжении главы города Александра Высокинского пока ничего неизвестно.

Напомним, ранее госслужащие и муниципальные работники в Екатеринбурге и Свердловской области запутались из-за этой идеи губернатора – например, они не знают, каким числом закрывать контракты. Решению Куйвашева предшествовал опрос, который губернатор устроил в инстаграме.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 13.12.19

13 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события. / Эмиссары Минприроды РФ провели экологический аудит Путинграда: «Ситуация очень оптимистичная» (ФОТО). / В новогодние каникулы екатеринбуржцы могут чаще летать в Прагу, Барселону и Дубай. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»