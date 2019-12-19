Путин: прежде чем делать 31 декабря выходным, надо подумать

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, стоит ли делать 31 декабря выходным днем, предложил все взвесить и не принимать подобных решений впопыхах.

«Нужно ли это делать в спешке? Некоторые работодатели объявили о том, что 31 декабря будет нерабочий. Могу только поприветствовать, что они сочли это возможным. Можно ли поменять выходные? Надо все спокойно проанализировать, чтобы не наносить ущерб нашим огородникам и садоводам, чтобы у них день в мае не отбирать, это можно решить», – сказал Путин.

Напомним, в Свердловской области вышел указ губернатора, согласно которому выходной переносится с субботы, 28 декабря, на 31 декабря. Решение было принято за пару недель до Нового года, вызвав массу неудобств для населения, т.к. оно распространяется только на работников бюджетных организаций.

Москва, Екатеринбург, Елена Сычева

Москва, Екатеринбург. Другие новости 19.12.19

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