«Мы что, должны без содержания оформлять?» – екатеринбуржцы негодуют из-за решения чиновников закрыть детсады 31 декабря

Жители Екатеринбурга, чьи дети ходят в муниципальные детские сады, вынуждены будут взять на работе отгул или отпуск без содержания на 31 декабря. Виной всему решение чиновников о переносе выходного дня с субботы, 28 декабря, на 31 число. Это, напомним, идея свердловского губернатора Евгения Куйвашева, которую поддержали и мэры городов, в том числе глава Екатеринбурга Александр Высокинский. При этом опрос населения о том, надо ли делать 31 декабря выходным (речи о переносе рабочего дня на субботу, 28-е не шло, – прим. ред.) проходил в инстаграме главы региона. Так что репрезентативность выборки вызывает вопросы.

Тем не менее, решение было принято, и теперь свердловчанам придется столкнуться с массой неудобств. Дело в том, что приказ Куйвашева касается только областных ведомств, а Высокинского – муниципальных. То есть рабочим днем 28 декабря будет, например, для сотрудников министерств, ГУПов и МУПов, школ, детских садов в Екатеринбурге и так далее. Частные предприятия ничего не меняют – для них 28 декабря по-прежнему остается выходным, а 31-е – сокращенным рабочим днем. Из-за этого возникнут сложности у тех, чьи дети посещают дошкольные и школьные учреждения. «Дебильным решением чиновники внесли полную сумятицу в жизнь простых людей. Садики будут работать 28-го, а 31 декабря людям некуда будет девать детей. Спасибо большое. Мы что, должны без содержания оформлять? Потому что губернатор решил отдыхать?» – сказала «Новому Дню» жительница Екатеринбурга.

Между тем в департаменте образования города агентству сообщили, что разослали рекомендацию образовательным учреждениям придерживаться своего учебного графика, который был утвержден раньше. «Они отдельные юридические лица, и их руководители вправе самостоятельно принимать решения, возможен опрос родителей, как им будет удобнее», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе департамента.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 19.12.19

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