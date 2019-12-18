Вслед за Куйвашевым Высокинский тоже перенес выходной день с 28-го на 31-е

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский издал постановление, которым переносит выходной день с субботы, 28 декабря, на вторник, 31 декабря.

Документ размещен на официальном сайте мэрии. Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава города велел выйти на работу 28 декабря вместо 31-го муниципальным служащим, тем, кто технически обслуживает деятельность горадминистрации, и всем, кто назначен на должность непосредственно мэром.

Всем остальным глава города «рекомендует» перенести выходной, в том числе – не только муниципальным организациям, но и другим предприятиям и даже индивидуальным предпринимателям, работающим в Екатеринбурге.

Напомним, 13 декабря аналогичное распоряжение издал губернатор Евгений Куйвашев, но он перенес выходной день для членов правительства области и госслужащих, а руководителям министерств, администраций муниципалитетов, ГУПов и МУПов, муниципальных и государственных учреждений просто «порекомендовал» сделать то же самое.

Перед этим губернатор спросил у подписчиков своего инстаграма, хотят ли они отдыхать в последний день года, правда, не уточнил, что за это придется работать в субботу. Около 97% респондентов согласились.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 18.12.19

18 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события. / «Гринвич» расчистит третий этаж третьей очереди ради нового фуд-маркета в духе столиц. / «Т Плюс» построит для Универсиады-2023 новую котельную. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»