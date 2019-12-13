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Пятница, 13 декабря 2019, 11:31 мск

Новости Екатеринбург

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Вслед за областными выходной 31 декабря получат городские чиновники

Сотрудники администрации Екатеринбурга будут отдыхать 31 декабря, так же, как и госслужащие областного подчинения. В пресс-службе мэрии сообщили, что распоряжение о переносе выходного с 28 декабря на 31 будет подписано сегодня. В документе будет также дана рекомендация муниципальным учреждениям перенести последний в году рабочий день на субботу.

Напомним, губернатор Евгений Куйвашев на днях в инстаграме провел голосование, спросив подписчиков, хотят ли они отдыхать 31 декабря. После стало ясно, что, во-первых, речь идет не о дополнительном выходном, а о переносе рабочего дня. А во-вторых, губернаторское решение касается довольно куцего списка: непосредственно тех, кого он назначил сам – вице-губернаторов, министров. В подписанном распоряжении есть рекомендация сделать то же самое в отношении своих подчиненных руководителям министерств, администраций муниципалитетов, ГУПов и МУПов, муниципальных и государственных учреждений.

Екатеринбург, служба информации

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