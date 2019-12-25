«Вы опоздали», – Куйвашев объяснил, почему не будет проводить опрос о необходимости Универсиады

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сделавший 31 декабря выходным после опроса в своем инстаграме, не будет продолжать такую практику, по крайней мере, в отношении Универсиады-2023.

Глава региона считает, что проведенных ранее опросов достаточно, да и в соцсетях можно опрашивать только своих подчиненных. Обо всем этом он поведал сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента «Нового Дня». Мы спросили у губернатора, готов ли он рискнуть и провести в своем инстаграме опрос жителей Свердловской области об их отношении к необходимости проводить Всемирные студенческие игры. «Для того чтобы проводить такой опрос, нужно разобраться в преимуществах, понять преимущества, почему за проведение такого спортивного события идет конкурентная борьба (Екатеринбург был единственным претендентом, – прим. ред.). Во-первых, Универсиада – это важнейшее спортивное событие, это приобретенные компетенции в организации такого мероприятия. Когда мы организуем подобного рода мероприятия, в город Екатеринбург или другой, где проходит подобное мероприятие, идут инвестиции. Как прямые инвестиции в части строительства спортивных сооружений, в части строительства деревни Универсиады. Кому сейчас скажи: давайте мы не будем строить 12 тысяч комфортабельных мест общежитий? Я встречаюсь с людьми, и мне в комментариях пишут, и мы проводили опрос, перед тем как подавать заявку, – подавляющее большинство изъявило желание проводить Универсиаду», – прокомментировал губернатор.

Он напомнил, что к ЧМ-2018 многие тоже сначала относились со скепсисом, а теперь «скучают по нему». Евгений Куйвашев также пояснил, почему вообще устроил голосование по поводу выходного дня 31 декабря. «Я являюсь работодателем определенного числа людей, я счел нужным провести опрос. И 90% поддержали. Это касается весьма узкого и небольшого процента жителей области. Я это сделал как работодатель, – рассказал Куйвашев, добавив, что опрос по Универсиаде проводили специализированные компании. И заключил: «Вы опоздали».

Напомним, в Свердловской области вышел указ губернатора, согласно которому выходной переносится с субботы, 28 декабря, на 31 декабря. Решение было принято за пару недель до Нового года, вызвав массу неудобств для населения, т.к. оно распространяется только на работников бюджетных организаций.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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