Куйвашев объявит 31 декабря выходным. Но кое-кому придется работать в субботу, 28-го

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев по итогам опроса, проведенного в его инстаграме, объявил, что 94% респондентов проголосовали за то, чтобы сделать 31 декабря выходным днем.

Губернатор как будто бы согласился с «гласом народа» и обещал подписать соответствующее распоряжение. Но подарок оказался с подвохом: вместо 31 декабря придется выйти на работу в субботу, 28 декабря. В соцсетях уже поднялось возмущение: многие люди уже спланировали, как проведут этот день, либо сетуют, что на пятницу, 27 декабря, запланированы корпоративы, и день после них должен оставаться выходным.

«Про то, что в субботу придется работать, в опросе ничего не было! Как переголосовать?" – написал в комментариях один из подписчиков губернатора.

Однако источник РИА «Новый День» в областном правительстве пояснил, что распоряжение губернатора коснется не всех. Оно будет распространяться только на областных госслужащих и областных бюджетников. Если примеру губернатора последуют мэры свердловских городов, тогда это нововведение распространится и на муниципальных бюджетников. Остальные будут работать по утвержденному федеральными властями календарю – 28-29 декабря – выходные дни, 30-31-е – рабочие.

Екатеринбург, служба информации

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