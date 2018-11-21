Свердловская область не вошла даже в топ-40 лучших регионов по экономическому росту

Свердловская область не попала в список из 40 регионов, получивших поощрение от Москвы за рост налогового потенциала.

Об этом сообщил сегодня в соцсети свердловский депутат Госдумы Андрей Альшевских. «Только что с трибуны Госдумы глава бюджетного комитета Андрей Макаров перечислил 40 регионов, которые отличились в 2017 году экономическим ростом. На кону конкурса было 25 миллиардов рублей. Победителю достанется из «призового фонда» почти миллиард рублей, за последнее место полагается 137 миллионов рублей. Увы, Свердловскую область в этом списке я так и не услышал», – написал парламентарий.

Как уже сообщал «Новый День», первое место заняла Белгородская область. Далее расположились Камчатский край, Сахалинская область, Москва, Ленинградская область, Московская область, Ямало-Ненецкий округ, Севастополь, Воронежская область, Татарстан, Адыгея, Амурская область, Дагестан, а также Чечня, Рязанская область и Санкт-Петербург. В список попали даже Магаданская область и Тыва.

Напомним, согласно программе губернатора Евгения Куйвашева «Пятилетка развития» Свердловская область должна к 2023 году войти в тройку регионов-лидеров по всем социально-экономическим показателям. Однако, судя по сегодняшним тенденциям, эти планы так и останутся на бумаге. Напомним, вчера на заседании согласительной комиссии выяснилось, что налоговый потенциал у региона далеко не самый лучший. Это связано главным образом с тем, что крупнейшие налогоплательщики сильно завязаны на международную конъюнктуру рынка, а кроме того, в частном секторе экономики зарплаты уральцев растут гораздо медленнее, чем в среднем по России.

Москва, Екатеринбург, служба информации

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