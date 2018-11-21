Стало известно, какие регионы получат 25 млрд рублей (ПОЛНЫЙ СПИСОК)

В Госдуме назвали 40 российских регионов, которые дополнительно получат 25 млрд рублей в качестве грантов за эффективную работу органов исполнительной власти и наращивание налогового потенциала. Как передает корреспондент РИА «Новый День», победитель, занявший в рейтинге первое место, получит почти миллиард рублей, за последнее место в списке полагается 137,6 млн рублей.

Список регионов, который будет озвучен на заседании правительства РФ, зачитал на пленарном заседании нижней палаты парламента глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Первое место заняла Белгородская область. Далее расположились Камчатский край, Сахалинская область, Москва, Ленинградская область, Московская область, Ямало-Ненецкий округ, Севастополь, Воронежская область, Татарстан, Адыгея, Амурская область, Дагестан, а также Чечня, Рязанская область и Санкт-Петербург. В списке также Смоленская, Иркутская, Курская, Тульская, Ростовская области, Крым, Ульяновская, Магаданская, Вологодская области и Приморский край, Новосибирская, Владимирская, Калининградская, Липецкая, Саратовская, Калужская области, Тыва, Пензенская и Самарская области, Башкортостан, Чувашия и Ингушетия, а также Нижегородская и Тверская области.

«Остальным есть куда стремиться», – подытожил Макаров, напомнив, что 25 млрд дополнительно пойдут регионам победителям, «которые наращивали свой налоговый потенциал».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил депутата назвать суммы, которые положены победителю и тому, кто занял последнее место в рейтинге. «По методике, которая у нас утверждена занявший первое место получает 990 млн, и сороковое место – 137 млн 628 тысяч рублей», – ответил Макаров и уточнил, что оценивалась эффективность органов власти субъектов федерации по наращиванию регионального налогового потенциала.

«Давайте поздравим тех, кто эффективно работал и получит дополнительную финансовую помощь в виде грантов. Молодцы, что можно сказать», – подытожил Володин.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 21.11.18

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