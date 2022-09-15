Инаугурация Куйвашева состоится в понедельник в театре эстрады

Торжественное вступление в должность избранного губернатора Евгения Куйвашева состоится в понедельник, 19 сентября, в театре эстрады. Об этом сообщил «Новому Дню» один из приглашенных.

Согласно Уставу Свердловской области, на инаугурации обязательно должны присутствовать депутаты заксо, сенаторы Российской Федерации от Свердловской области, депутаты Госдумы от Свердловской области и судьи Уставного суда Свердловской области. Впрочем, Уставный суд 1 июля 2022 года прекратил свою деятельность из-за изменений федерального законодательства.

Традиционно на инаугурацию губернатора также приглашают представителей силовых структур, руководителей крупных предприятий, глав городов, лидеров традиционных для Урала религиозных конфессий.

Перед лицом собравшихся Евгений Куйвашев зачитает слова присяги: «Клянусь верно служить народу, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности губернатора Свердловской области, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации и Устав Свердловской области».

После этого председатель облизбиркома Елена Клименко должна вручить ему удостоверение губернатора, а председатель заксобрания Людмила Бабушкина – должностной знак: цепь с символами и гербом области.

Как прошла инаугурация Евгения Куйвашева в 2017 году, можно посмотреть здесь. Добавим, тогда сразу после вступления в должность Евгений Куйвашев принял несколько кадровых решений. В тот же день, 18 сентября, губернатор делегировал Эдуарда Росселя в состав Совета Федерации еще на пять лет, а также внес на согласование в заксо имена кандидатов на ведущие посты в правительстве: Владимира Тунгусова и Алексея Орлова – на должности первых замов губернатора, Галины Кулаченко – на пост главы минфина, Андрея Злоказова – министра соцполитики. В тот же день областное правительство приняло постановление о сложении полномочий перед избранным губернатором, однако чиновники продолжили работу в статусе «и.о.».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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