Евгений Куйвашев выбрал своего сенатора

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о делегировании в состав Совета Федерации действующего сенатора Эдуарда Росселя. Об этом сообщили в департаменте информполитики.

Напомним, ранее эксперты единогласно заявили, что грандиозный политический опыт первого губернатора и его лоббистские способности делают его самым предпочтительным кандидатом на этот пост. Единственное, что немного смущает наблюдателей, это почтенный возраст Эдуарда Эргартовича – в октябре ему исполнится 80 лет.

Источники РИА «Новый День» сообщают, что Эдуард Россель, несмотря на бодрый вид, к 80 годам все-таки устал от политики и хотел бы в обозримом будущем завершить свою рекордно долгую карьеру. Эксперты предполагают, что до конца пятилетнего срока полномочий Эдуард Россель не досидит. После его ухода на заслуженный отдых, предсказывают политологи, его преемником станет «фронтовичка» Жанна Рябцева.

Екатеринбург, Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург, Москва. Другие новости 18.09.17

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