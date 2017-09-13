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Слух дня: Сенатором станет Россель, но в марте его сменит Рябцева

Слух дня: Сенатором станет Россель, но в марте его сменит Рябцева

Патриарх уральской политики Эдуард Россель снова станет сенатором, но ненадолго – всего на несколько месяцев, а потом его сменит «фронтовичка» Жанна Рябцева.

Источники РИА «Новый День» сообщают, что Эдуард Эргартович, несмотря на бодрый вид, к 80 годам все-таки устал от политики и хочет завершить свою рекордно долгую карьеру. Однако между ним и Евгением Куйвашевым заключено соглашение, что он поработает в Совете Федерации на благо региона еще несколько месяцев. Ориентировочно в марте, после президентских выборов, Россель объявит об отставке по возрасту или состоянию здоровья, и уступит место Жанне Рябцевой. «Жанну Рябцеву включил в список Кириенко. Поэтому возможен такой вариант: изберут Росселя, а после марта он уйдёт на покой по состоянию здоровья, уступив место Жанне», – сообщают источники.

Екатеринбург. Другие новости 13.09.17

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