Слух дня: Сенатором станет Россель, но в марте его сменит Рябцева

Патриарх уральской политики Эдуард Россель снова станет сенатором, но ненадолго – всего на несколько месяцев, а потом его сменит «фронтовичка» Жанна Рябцева.

Источники РИА «Новый День» сообщают, что Эдуард Эргартович, несмотря на бодрый вид, к 80 годам все-таки устал от политики и хочет завершить свою рекордно долгую карьеру. Однако между ним и Евгением Куйвашевым заключено соглашение, что он поработает в Совете Федерации на благо региона еще несколько месяцев. Ориентировочно в марте, после президентских выборов, Россель объявит об отставке по возрасту или состоянию здоровья, и уступит место Жанне Рябцевой. «Жанну Рябцеву включил в список Кириенко. Поэтому возможен такой вариант: изберут Росселя, а после марта он уйдёт на покой по состоянию здоровья, уступив место Жанне», – сообщают источники.

Екатеринбург. Другие новости 13.09.17

Сегодня ночью в Екатеринбурге горели четыре автомобиля. / В первоуральскую психушку возвращены двое сбежавших пациентов. / 13 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»