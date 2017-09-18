Куйвашев внес в заксо четырех кандидатов в новый состав правительства

Губернатор Евгений Куйвашев назвал законодательному собранию имена кандидатов на четыре из пяти постов, замещение которых должно проводиться с одобрения депутатов.

Как сообщил РИА «Новый День» депутат Вячеслав Вегнер, на должности первых вице-губернаторов, как и ожидалось, предложены Владимир Тунгусов и Алексей Орлов. Главой минфина губернатор предлагает оставить Галину Кулаченко, министром соцполитики – Андрея Злоказова.

Пока неясной остается судьба МУГИСО. На пост главы этого министерства Евгений Куйвашев не предложил никого. В ближайшее время руководить им продолжит Сергей Зырянов в ранге исполняющего обязанности.

Голосование по предложенным губернатором кандидатурам состоится 25 сентября, на первом осеннем заседании заксо.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 18.09.17

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