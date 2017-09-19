Свердловское правительство официально ушло в отставку

Постановление правительства Свердловской области о сложении полномочий перед вновь избранным губернатором сегодня официально опубликовано в «Областной газете».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все члены правительства, тем не менее, продолжают работу – теперь в ранге и.о. Уже сегодня в 12:00 состоится очередное заседание кабинета министров. Среди вопросов повестки – газификация населенных пунктов и повышение минимального взноса на капремонт многоквартирных домов.

Тем временем губернатор уже приступил к формированию нового правительства. Напомним, вчера фракция «Единой России» Свердловского заксобрания встретилась с четырьмя кандидатами на правительственные должности, предложенными губернатором Евгением Куйвашевым. Депутаты от партии большинства единогласно поддержали кандидатуры всех четверых – Владимира Тунгусова и Алексея Орлова на должности первых вице-губернаторов, Галины Кулаченко – на пост министра финансов и Андрея Злоказова – на пост министра соцполитики. На пост главы МУГИСО губернатор пока не предложил никого. На все остальные посты в правительстве Куйвашев, согласно Уставу области, может назначать кандидатов без согласования с заксобранием.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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