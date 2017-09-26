Куйвашев подписал указы о назначении членов правительства

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал первый указ о назначении четырех членов правительства, распущенного, как и требует законодательство, после выборов. Прежде остальных в новый региональный кабмин вошли первые вице-губернаторы Владимир Тунгусов и Алексей Орлов, министр финансов Галина Кулаченко и министр социальной политики Андрей Злоказов. Напомним, накануне все четверо были единогласно утверждены депутатами свердловского заксобрания – решение было принято буквально за считанные секунды, без какого либо обсуждения.

Остальных членов кабмина губернатор не будет согласовывать с парламентариями. Накануне он анонсировал перемены в правительстве, не называя, впрочем, конкретных имен. Полностью формирование кабмина завершится к концу октября.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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