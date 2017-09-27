В правительстве Свердловской области новые кадровые решения – по дорогам, связи и госзакупкам

В правительстве Свердловской области продолжаются назначения. Сегодня указом губернатора на пост замминистра транспорта и дорог региона назначен Владимир Герасименко, который ранее был главой Арамили, а до этого – депутатом свердловского заксо. «В министерстве он будет курировать направление дорожного хозяйства, контрольно-надзорной и разрешительной деятельности», – сказали в ДИПе Свердловской области.

Новый департамент информатизации и связи возглавил Алексей Рукавишников, который, в свою очередь, покинул пост замминистра транспорта региона. Ведомство займется развитием IT, связи и электронных услуг. Отмечается, что ранее г-н Рукавишников был оператором-наладчиком на пищевом производстве, а после перешел в сферу телекоммуникаций и банковского обслуживания, затем возглавил ГБУСО «Оператор электронного правительства», затем перешел в минтранс.

Еще одно кадровое решение принято по департаменту госзакупок Свердловской области – с директором Мариной Трушниковой перезаключили служебный контракт еще на три года.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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