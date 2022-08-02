В избиркоме прокомментировали ситуацию с доходами кандидата в губернаторы

Избирательная комиссия Свердловской области не выявила никаких противоречий в сведениях о доходах и имуществе, которые предоставил кандидат в губернаторы от КПРФ депутат заксо Александр Ивачев.

«У нас в рамках избирательного процесса кандидат подает сведения о доходах и имуществе. Потом мы проводим проверки. На данный момент по кандидату Ивачеву противоречий в сведениях не выявлено, кандидат зарегистрирован. Ожидаются ответы от одного ведомства», – рассказали в ведомстве и добавили, что комиссия проверяет сведения, предоставленные всеми кандидатами без исключения.

Ранее выяснилось, что данные о доходах за 2021 год, которые областной вице-спикер Александр Ивачев предоставил в заксобрание, не совпадают с теми, которые опубликованы на сайте Екатеринбургской гордумы, где значится депутатом его супруга Виктория. На сайте заксо указано, что сам Александр Ивачев заработал 7 млн 374 тысячи рублей, а его жена – 4 млн 923 тысячи рублей. На сайте ЕГД говорится, что депутат Виктория Ивачева заработала 8 млн 673 тысячи рублей, а ее муж – 11 млн 124 тысячи. Сам кандидат заявил СМИ, что на сайте гордумы допущена техническая ошибка. В пресс-службе гордумы «Новому Дню» сказали, что на сайте представлены именно те сведения, которые были получены от самой Виктории Ивачевой. Проверкой их достоверности аппарат гордумы не занимается – это компетенция Департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской области.

Напомним, после проверок вся информация о кандидатах публикуется на плакатах, размещенных на избирательных участках. Если в сведениях о доходах обнаруживаются несоответствия, то данные об этом тоже публикуются, но с выборов кандидата не снимают. Так было, например, в 2019 году с кандидатом в Госдуму Антоном Шипулиным.

Екатеринбург, Татьяна Керженцева

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