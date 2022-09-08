Фотошоп, замазанные иконы и кандидат как старая жена. Курьезы губернаторской кампании (ФОТО)

Губернаторская кампания в Свердловской области стала одной из самых скучных за последнее время. Но все же курьезные моменты есть – преимущественно в агитации кандидатов. «Новый День» нашел самые забавные примеры предвыборной рекламы.

Фотошоп в газете

Кандидат КПРФ Александр Ивачев выпустил всего одну агитационную газету за время предвыборной кампании. И в ней нашлась любопытная фотография пикета коммунистов у Ельцин-центра, где во главе толпы стоит Ивачев в деловом костюме. Оригинал этой фотографии можно найти на сайте обкома КПРФ в публикации от 12 апреля 2019 года. И там никакого Ивачева нет. Кандидата в губернаторы просто прифотошопили в агитке.

Размытые лики икон

Федеральное законодательство ограничивает кандидатов в использовании фотографий людей в агитационных материалах. Разрешается только изображение самого кандидата или кандидата среди неопределенного круга лиц. Поэтому в последние годы в агитации можно видеть жутковатые фотографии с размытыми лицами людей, которые находятся рядом с кандидатами. Выдвиженец «Справедливой России» Андрей Кузнецов решил перестраховаться и в одном из предвыборных роликов заблёрил лики икон в монастыре. Чтобы наверняка.

Неудачные образы

Кандидат «Единой России» Евгений Куйвашев за два месяца выпустил огромное количество агитационных материалов. Каких-то заметных ляпов в них не было, но стиль изложения иногда поражал. Например, в буклете «Урал – земля сильных» обозначены некие точки опоры. И почему-то пятой точкой стали промышленность и бизнес. Как будто это намек на состояние этих отраслей в условиях санкций.

Еще одна странная метафора нашлась в газете «Справимся сами», которая формально не имеет отношения к агитации Куйвашева, но формирует положительный образ именно этого кандидата. Так вот, в представлении участников губернаторской кампании Куйвашеву дается такая характеристика: «Действующий губернатор, идет на новый срок. Уральцы привыкли к нему, как привыкает муж к старой жене».

Странные цифры

Кандидат «Новых людей» Александр Демин тоже не скупился на предвыборную агитацию. Но его первый презентационный буклет вызвал много вопросов. Например, кандидат насчитал 97 проблем Свердловской области. Чего-то явно не хватило до круглой сотни. На последней странице буклета утверждается: 77% свердловчан считают, что «регион идет куда-то не туда». Никаких обоснований этих цифр нет, как и определения, а куда надо.

Запрет на комментарии

Кандидат ЛДПР Александр Каптюг за всю кампанию не запомнился практически ничем. Он выпустил одну агитационную газету и рекламировал себя, в основном, на личной странице в «ВКонтакте». Любопытно, что он закрыл комментарии пользователей к своим публикациям после того, как кто-то из потенциальных избирателей поинтересовался программой кандидата.

Выборы губернатора Свердловской области состоятся в ближайшее воскресенье, 11 сентября.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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