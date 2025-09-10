Екатеринбуржцы получили СМС с призывом голосовать за кандидата от ЕР

Жители Екатеринбурга сегодня массово получили СМС с призывом идти на выборы и голосовать за Дениса Паслера. Сообщения были отправлены Info.ER – это платформа сторонников «Единой России». «Новый День» направил запрос в пресс-службу партии с вопросом, как ЕР получила базу телефонных номеров избирателей.

Напомним, СМС-рассылки перед выборами – нередкое явление. Однако ранее сообщения носили только информационный характер, без призывов голосовать за конкретного кандидата.

Досрочные выборы губернатора Свердловской области состоятся с 12 по 14 сентября. В кампании участвуют пять кандидатов: Денис Паслер (ЕР), Андрей Кузнецов («Справедливая Россия»), Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР), Рант Краев («Новые люди»).

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

